«Болонья» за 8,5 млн евро купила 20-летнего норвежского защитника Хелланна
Центральный защитник «Бранна» Эйвинн Хелланн перешел в «Болонью».
По данным Фабрицио Романо, итальянский клуб заплатил 8,5 млн евро за 20-летнего норвежца. Контракт – до 2030 года.
Хелланн выступал за «Бранн» с февраля 2022 года. За это время он провел 63 матча, забил гол и сделал 2 ассиста.
Вы в шоке?8407 голосов
Да!!!
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Болоньи»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости