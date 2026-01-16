Костакурта о тренерах: «Анчелотти и Гвардиола – лучшие, потом Кройфф. Команды Моуринью мне не нравились, он не делал их лучше. Сакки вдохновил ренессанс в футболе, словно да Винчи»
Бывший защитник «Милана» Алессандро Костакурта поделился мнением о лучших тренерах.
«Карло [Анчелотти], а затем Пеп [Гвардиола] – лучшие.
Йохан Кройфф, изменивший футбол, сразу за ними.
Арриго Сакки вызвал настоящее землетрясение, он вдохновил футбольный ренессанс не только в Италии. Арриго – ключевая фигура, как Леонардо да Винчи.
Моуринью никогда по-настоящему не привлекал меня, мне не нравилось наблюдать за его командами. Мы говорим об обладателе требла, топовом тренере, но он никогда не делал лучше команды, которые тренировал», – заявил Костакурта в интервью Corriere dello Sport.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Football Italia
