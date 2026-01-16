Костакурта о тренерах: «Анчелотти и Гвардиола – лучшие, потом Кройфф. Команды Моуринью мне не нравились, он не делал их лучше. Сакки вдохновил ренессанс в футболе, словно да Винчи»

Костакурта о топ-тренерах: Анчелотти, Пеп, Кройфф, Сакки, Моуринью не нравится.

Бывший защитник «Милана » Алессандро Костакурта поделился мнением о лучших тренерах.

«Карло [Анчелотти ], а затем Пеп [Гвардиола ] – лучшие.

Йохан Кройфф , изменивший футбол, сразу за ними.

Арриго Сакки вызвал настоящее землетрясение, он вдохновил футбольный ренессанс не только в Италии. Арриго – ключевая фигура, как Леонардо да Винчи.

Моуринью никогда по-настоящему не привлекал меня, мне не нравилось наблюдать за его командами. Мы говорим об обладателе требла, топовом тренере, но он никогда не делал лучше команды, которые тренировал», – заявил Костакурта в интервью Corriere dello Sport.