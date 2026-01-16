Дзюба о том, почему играет в 37: «Есть червячок внутри, позволяющий соревноваться. Я каждый день соревнуюсь с молодыми ребятами на равных и не уступаю им»

Дзюба о том, почему играет в 37: это вызов, ты соревнуешься с самим собой.

Форвард «Акрона» Артем Дзюба объяснил, почему продолжает играть в 37 лет.

«В чем моя мотивация продолжать карьеру? Я всегда хочу соревноваться. Это вызов. Ты же соревнуешься с самим собой. Многие говорят про возраст, а ты борешься с этим.

Я каждый день соревнуюсь с молодыми ребятами на равных и не уступаю им. Пока мне это нравится. У меня есть этот червячок внутри, который позволяет мне соревноваться», – сказал Дзюба.

В этом сезоне Дзюба провел за «Акрон » 16 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.