Дро Фернандес может перейти в «Челси», «Ман Сити» или «Боруссию». Желающий покинуть «Барсу» хавбек интересен и клубам Лиги 1 (Бен Джейкобс)

Дро Фернандес может перейти в «Челси», «Манчестер Сити» или «Боруссию».

Полузащитник «Барселоны» Дро Фернандес интересен трем большим клубам из АПЛ и Бундеслиги.

Ранее стало известно , что 18-летний игрок сообщил главному тренеру Ханси Флику о решении уйти из команды.

Mundo Deportivo сообщает, что у футболиста есть предложения из Англии и Германии. Каталонцы получат 6 млн евро – такая сумма прописана в качестве отступных.

По данным журналиста Бена Джейкобса, «Челси », «Манчестер Сити » и «Боруссия » Дортмунд входят в число претендентов на игрока. Кроме них, в списке есть также другие ведущие европейские клубы, в том числе из Франции.

В этом сезоне Фернандес провел 4 матча в Ла Лиге, не отметившись результативными действиями. Подробная статистика доступна здесь .