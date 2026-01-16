Дро Фернандес может перейти в «Челси», «Ман Сити» или «Боруссию». Желающий покинуть «Барсу» хавбек интересен и клубам Лиги 1 (Бен Джейкобс)
Дро Фернандес может перейти в «Челси», «Манчестер Сити» или «Боруссию».
Полузащитник «Барселоны» Дро Фернандес интересен трем большим клубам из АПЛ и Бундеслиги.
Ранее стало известно, что 18-летний игрок сообщил главному тренеру Ханси Флику о решении уйти из команды.
Mundo Deportivo сообщает, что у футболиста есть предложения из Англии и Германии. Каталонцы получат 6 млн евро – такая сумма прописана в качестве отступных.
По данным журналиста Бена Джейкобса, «Челси», «Манчестер Сити» и «Боруссия» Дортмунд входят в число претендентов на игрока. Кроме них, в списке есть также другие ведущие европейские клубы, в том числе из Франции.
В этом сезоне Фернандес провел 4 матча в Ла Лиге, не отметившись результативными действиями. Подробная статистика доступна здесь.
Вы в шоке?8406 голосов
Да!!!
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Бена Джейкобса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости