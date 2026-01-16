Артета о трофеях в этом сезоне: «Стабильные выступления помогают верить, что «Арсенал» способен на это. Мы рады оставаться в 4 турнирах»

Артета об «Арсенале»: наша стабильность помогает верить в завоевание трофеев.

Главный тренер «Арсенала » Микель Артета ответил на вопрос, чувствует ли он, что клуб близок к достижению исторических результатов в этом сезоне.

«Канониры» не выигрывали трофеев с момента завоевания Кубка Англии в 2020 году.

В последнем матче команда Артеты в гостях победила «Челси » (3:2) в полуфинале Кубка Англии.

«Я думаю, мы набираем отличную форму, и наша вера исходит из выступлений и уровня стабильности, которые мы демонстрировали на протяжении уже 32 матчей в этом сезоне, а также из того, что удалось нам на «Стэмфорд Бридж ».

Это должно помочь нам быть уверенными в том, что мы способны сделать это. Но реальность такова, что вы должны показывать это в каждой игре, и многое еще предстоит сделать. Но мы рады, что все еще участвуем в четырех турнирах», – сказал Артета.