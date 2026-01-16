В сборной Франции готовятся к назначению Зидана после ЧМ. Обсуждается его тренерский штаб

В сборной Франции готовятся к назначению Зидана после ЧМ.

В сборной Франции уже начали подготовку к назначению Зинедина Зидана главным тренером после ЧМ-2026.

И хоть в Федерации футбола Франции уверяли, что с новым тренером определятся после турнира, подготовка к назначению Зидана уже ведется, сообщает L’Équipe.

На данном этапе, в частности, обсуждается, кто войдет в тренерский штаб Зинедина в сборной.