В сборной Франции готовятся к назначению Зидана после ЧМ. Обсуждается его тренерский штаб
В сборной Франции готовятся к назначению Зидана после ЧМ.
В сборной Франции уже начали подготовку к назначению Зинедина Зидана главным тренером после ЧМ-2026.
И хоть в Федерации футбола Франции уверяли, что с новым тренером определятся после турнира, подготовка к назначению Зидана уже ведется, сообщает L’Équipe.
На данном этапе, в частности, обсуждается, кто войдет в тренерский штаб Зинедина в сборной.
Вы в шоке?8406 голосов
Да!!!
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости