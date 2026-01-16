Александр Тихонов о словах Дзюбы, что его забыли в «Локо»: «Пошел он, не даю про ####### комментарии. Мы забыли Суворова, Сталина, Александра Невского»
Тихонов о словах Дзюбы, что его забыли в «Локо»: пошел он, не говорю про идиотов.
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал слова форварда «Акрона» Артема Дзюбы.
Ранее 37-летний Дзюба сказал в адрес «Локомотива», что клуб быстро забыл его и тех, кто вытаскивал команду из подвала таблицы.
«Дзюба сказал, что его забыли в предыдущем клубе? Мы забыли Суворова, Сталина, Александра Невского. А Дзюба – пошел он... Я про ####### комментарии не даю», – сказал Тихонов.
