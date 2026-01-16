Лепехин о воспитанниках «Зенита»: «Аршавина ввели искуственно, он не был сильнее Поповича. Сейчас выпускают на 2 минуты, и они пропадают. Пусть на скамейке сидят вместо 10 иностранцев»

Лепехин о молодежи «Зенита»: надо вводить искусственно, так было и с Аршавиным.

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин высказался о работе «Зенита» с молодыми игроками.

Ранее заместитель председателя правления сине-бело-голубых по спортивному развитию Андрей Аршавин назвал проблемой, что тренерский штаб Сергея Семака редко бывает на футболе в академии.

«Проблема с молодежью не только в «Зените », но и во всем нашем футболе. Просто у тренера «Зенита» задача побеждать, а если привлекать молодых, то это риски, вероятность победы уменьшается. Но тренер – это наемник, а у клуба должна быть стратегия по развитию молодых.

Молодежь можно вводить и искусственно, можно и на главного тренера повлиять. Считаю, что молодежь вообще можно вводить только искусственно. В свое время Аршавина ввели в «Зенит» искусственно, он не был сильнее того же Поповича .

Сейчас людей в «Зените» выпускают пару раз по две минуты, а потом они пропадают. Пускай еще выходят, какая разница? Лимит на легионеров – это тоже все искусственно. Но меня поражает, когда на скамейках сидят по 10 иностранцев. Зачем они там нужны? Сидеть могут и молодые россияне. Как раз им будет шанс выходить на замены и проявлять себя», – сказал Лепехин.