Перес хочет, чтобы Винисиус остался в «Реале». Предложение по контракту в силе.
Президент «Реала» Флорентино Перес хочет, чтобы Винисиус остался в мадридском клубе, сообщает Фабрицио Романо.
Предложение «Реала» по новому контракту остается в силе. Теперь решение должен принять бразилец.
«Я продолжаю говорить: «Реал» и его президент – особенно его президент – хотели бы, чтобы Винисиус остался в клубе», – подчеркнул Романо.
Статистику Винисиуса можно изучить здесь.
Источник: YouTube-канал журналиста Фабрицио Романо
