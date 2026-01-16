Перес хочет, чтобы Винисиус остался в «Реале». Предложение по контракту в силе.

Президент «Реала» Флорентино Перес хочет, чтобы Винисиус остался в мадридском клубе, сообщает Фабрицио Романо.

Предложение «Реала » по новому контракту остается в силе. Теперь решение должен принять бразилец.

«Я продолжаю говорить: «Реал» и его президент – особенно его президент – хотели бы, чтобы Винисиус остался в клубе», – подчеркнул Романо.

Статистику Винисиуса можно изучить здесь .