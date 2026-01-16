«Хетафе» арендовал форварда Сатриано у «Лиона» с правом выкупа

«Хетафе» арендовал Мартина Сатриано у «Лиона».

Нападающий «Лиона » Мартина Сатриано перешел в «Хетафе » на правах аренды.

Сделка предусматривает право выкупа.

В прошлом Мартин принадлежал «Интеру » и дебютировал за первую команду в сезоне-2021/22. После этого футболист также выступал за «Брест», «Эмполи» и «Ланс ».

В текущем сезоне уругваец забил 3 гола за «Лион», один из которых в Лиге Европы. С полной статистикой 24-летнего игрока можно ознакомиться здесь .

Изображение: getafecf.com