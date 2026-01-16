Заварзин о Гусеве, Жиркове и Шаронове: «Динамо» с таким тренерским штабом способно попасть в стыковые матчи и ниже. Один раз уже вылетали»

Заварзин допустил вылет «Динамо» из РПЛ.

Бывший генеральный директор московского «Динамо» Юрий Заварзин не исключил вылет бело-голубых из Мир РПЛ .

«С таким тренерским штабом, который они собрали, «Динамо» способно попасть в стыковые матчи и ниже.

У Ролана Гусева нет большого опыта работы, Юрий Жирков вообще без опыта, а Роман Шаронов – это хороший парень, но это теоретик. К тому же те, кто уже был главным тренером, в душе им и остаются, поэтому это «пятая колонна».

Гусев взял себе в штаб «пятую колонну». Это никак не поспособствует улучшению качества игры и подъему по турнирной таблице. «Динамо», к сожалению, может опуститься. Один раз «Динамо» уже вылетало», – сказал Заварзин.

После 18 туров «Динамо » занимает 10-е место, набрав 21 очко.