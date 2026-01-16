Форвард «Факела» Уридия выкупил контракт брата Георгия у «Волги». Договор 24-летнего форварда действовал до лета 2027-го (Сергей Ильев)
Игрок «Факела» Уридия выкупил контракт брата у «Волги».
Мераби Уридия заплатил другому клубу за своего младшего брата.
По данным журналиста Сергея Ильева, нападающий «Факела» выкупил у «Волги» контракт Георгия Уридии.
У 24-летнего форварда оставалось еще полтора года до истечения срока действия договора.
Теперь Уридия-младший стал свободным агентом. Ранее сообщалось, что футболист мог перейти в «Челябинск», но сделка не состоялась.
В этом сезоне Георгий провел 7 матчей в PARI Первой лиге, не отметившись результативными действиями. Полная статистика доступна здесь.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым»
