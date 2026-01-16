  • Спортс
Гойкович о снегопадах: «Для России это нормально. На Балканах сейчас много снега, у нас в Сараево тоже валит. Тротуары вообще не чистят, гулять просто невозможно»

Экс-защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович рассказал, что Боснию и Герцеговину в январе также накрыла непогода.

В некоторых регионах России, в частности, в московском, этой зимой выпало рекордное количество снега.

– Для России это нормально, когда такие снегопады. У вас снег идет по три месяца, а в апреле три дня – и солнце, весна. Но у нас в Сараево тоже валит – 4 января выпало 40 см снега, потом каждый день еще наваливало. В итоге слой в 50-60 см. И погода разная – то плюс 6, то минус 12. Очень тяжело тренироваться.

– Коммунальные службы справляются, убирают вовремя?

– На дорогах да, все чисто. А вот тротуары вообще не чистят. Просто невозможно гулять. Если бы они сразу начинали чистить, было бы легче, а когда все замерзло, это уже очень сложно, нижний слой – лед.

– Получается, не только в России лютая зима в этом году?

– Да, на Балканах за последние 10 дней выпало очень много снега, – сказал Гойкович, ныне выступающий в «Сараево».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
