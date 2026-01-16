  • Спортс
Гехи переходит в «Сити» за 26+3 млн фунтов. Зарплата – 15,6 млн в год с учетом бонусов (Флориан Плеттенберг)

Гехи переходит в «Сити» за 26+3 млн фунтов. Зарплата защитника – 15,6 млн в год.

Журналист Флориан Плеттенберг привел свои данные по трансферу защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи в «Манчестер Сити».

По его информации, «Ман Сити» заплатит 26 млн фунтов в качестве фиксированной суммы и еще 3 млн в виде бонусов. 25-летний футболист будет зарабатывать примерно 15,6 млн фунтов в год с учетом бонусов до вычета налогов.

Ожидается, что медицинское обследование и подписание контракта будут завершены в течение двух-четырех дней.

Защитник выступал за «Кристал Пэлас» с сезона-2021/22. В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 20 матчах АПЛ. Его статистику можно изучить по ссылке.

Опубликовано: Sports
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
