Игонин о «Зените»: «Лучше всех справляются с приобретением и продажей игроков. Хорошо работает финансовый менеджмент»
Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался о работе клуба на трансферном рынке.
«Зенит», безусловно, весной будет бороться за чемпионство, несмотря на то, что в команде намечается перестройка. Не все из нынешнего состава и некоторые игроки, которые уже ушли, оправдали надежды. Нужна новая кровь, и в этом нет ничего страшного. Есть время наиграть новых футболистов.
Также стоит отметить, что «Зенит» хорошо работает в плане финансового менеджмента. На фоне других команд «Зенит» лучше всех справляется не только с приобретением игроков, но и с продажей футболистов», – сказал Игонин.
После 18 туров в Мир РПЛ лидирует «Краснодар» с 40 очками. «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 39 очков.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
