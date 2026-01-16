18-летний Дро покинет «Барселону» зимой за 6 млн евро – он уведомил клуб. Хавбек получил предложения из Англии и Германии
Дро сообщил «Барселоне» об уходе.
Полузащитник Дро Фернандес покинет «Барселону» зимой.
По данным Diario Sport, в пятницу утром 18-летний хавбек сообщил главному тренеру Ханси Флику о решении уйти из команды. Клуб получит 6 млн евро – такая сумма прописана в качестве отступных.
Mundo Deportivo сообщает, что у полузащитника есть предложения из Англии и Германии.
В ближайшие дни игрок встретится с семьей и агентами, чтобы изучить различные варианты. В «Барселоне» удивлены и могут попытаться удержать Дро.
«Барселона» планировала продлить контракт с Фернандесом, но спортивный директор Деку не успел закрыть сделку вовремя. Дро исполнилось 18 лет 12 января.
Опубликовано: Sports
Источник: Diario Sport
