Дро сообщил «Барселоне» об уходе.

Полузащитник Дро Фернандес покинет «Барселону» зимой.

По данным Diario Sport, в пятницу утром 18-летний хавбек сообщил главному тренеру Ханси Флику о решении уйти из команды. Клуб получит 6 млн евро – такая сумма прописана в качестве отступных.

Mundo Deportivo сообщает , что у полузащитника есть предложения из Англии и Германии.

В ближайшие дни игрок встретится с семьей и агентами, чтобы изучить различные варианты. В «Барселоне» удивлены и могут попытаться удержать Дро.

«Барселона » планировала продлить контракт с Фернандесом, но спортивный директор Деку не успел закрыть сделку вовремя. Дро исполнилось 18 лет 12 января.