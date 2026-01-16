Майкл Кэррик: «МЮ» хочет быть на вершине таблицы АПЛ. Нужно делать шаги в этом направлении»
Кэррик: «МЮ» хочет быть на вершине таблицы.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик рассказал о целях команды на остаток сезона.
– Были ли какие-либо заявленные ожидания со стороны руководства?
– Нет. Мы хотим быть ближе к вершине таблицы, хотим быть на вершине таблицы. Это довольно очевидно, но мы должны сделать несколько небольших шагов в этом направлении. И участие в еврокубках будет шагом вперед. Нужно двигаться вперед, – сказал Кэррик.
