Лусиано Гонду: «Уверен, что смогу выйти и забивать. Надеюсь, получится переломить серию неудач аргентинских игроков в ЦСКА»

Гонду: Уверен, что смогу выйти и забивать.

Новичок ЦСКА Лусиано Гонду поделился впечатлениями после перехода в московский клуб.

– Мы тренируемся уже два дня, потихоньку узнаю команду, тренерскую идею. Игроки очень хорошие. Сейчас главное – продолжать работать.

– Есть ли что-то, что для тебя стало новым, удивило?

– Я доволен интенсивностью тренировок. Это меня удивило. То, как команда тренируется. Еще мне нравится игровая идея главного тренера.

– Ты быстро адаптировался к РПЛ. Болельщики ЦСКА желают тебе скорейшей адаптации в нашей команде.

– Я хочу поскорее начать играть. Сейчас задача – провести хорошие сборы. И набрать форму. Я вижу огромное количество комментариев. Со словами поддержки. Хочу поблагодарить за все это.

– Еще в комментариях есть теория, что аргентинцы в ЦСКА не раскрываются полностью. И ЦСКА очень долго ждал нападающих. Читал ли ты это?

– Я не сужу по национальному признаку. Я смотрю на себя. Я уверен, что я смогу выйти и забивать. Делать свою работу хорошо. Надеюсь, я буду тем, кто сумеет переломить серию неудач аргентинских игроков в ЦСКА, – сказал Гонду.