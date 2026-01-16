Вячеслав Колосков: «Стадионы на ЧМ-2026 в США будут заполнены – там даже на тараканьи бега ходят. Ни один чемпионат мира не был провален по посещаемости»

Колосков: стадионы на ЧМ-2026 в США будут заполнены.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался на тему ЧМ-2026, который летом пройдет в США, Канаде и Мексике.

– Не кажется ли вам, что этот ЧМ может стать провальным с точки зрения заполнения болельщиками, учитывая их проблемы с визами?

– Мне не кажется, потому что я об этом ничего не знаю, а рассуждать о том, что не знаю, честно говоря, я не могу. Где чемпионат мира и где я нахожусь? А вообще, ни один чемпионат мира не был провален с точки зрения посещаемости. В Америке ходят даже на тараканьи бега – там битком стадионы набиваются. Никаких сомнений нет в том, что стадионы будут заполнены.

– Если не будет болельщиков из Европы и России, то найдутся другие?

– Конечно, найдутся, у нас пока даже никто не объявил, кто в России уполномочен реализовывать билеты. Ну, в Америке и своих 350 миллионов есть, поэтому там хватит людей. Поэтому я не сомневаюсь, что стадионы будут заполнены.

– В целом на ЧМ-2026 российских болельщиков будет мало?

– Наверное. Их и в Катаре было не так много, а в Америке тем более. Может, наберется тысчонка в лучшем случае, и то вряд ли. Тем более какие-то ограничения ввели на визы. Надо эту тему обсуждать во время самого чемпионата, а то, что россиян будет мало, это однозначно.

– В основном будут те россияне, кто там проживает?

– Ну почему! У многих визы же есть, и паспорта современные. Летают туда-сюда, мотаются, американцы заинтересованы в пополнении стадионов, тоже какие-то послабления, думаю, будут, – сказал Колосков.