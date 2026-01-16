  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Роналду с 260 млн долларов – 1-й по доходам среди спортсменов в 2025-м. Месси – 3-й, Леброн – 5-й, Бензема – 6-й, Хэмилтон – 11-й, Мбаппе – 12-й, Ферстаппен – 15-й, Махоумс – 17-й (Sportico)
133

Роналду с 260 млн долларов – 1-й по доходам среди спортсменов в 2025-м. Месси – 3-й, Леброн – 5-й, Бензема – 6-й, Хэмилтон – 11-й, Мбаппе – 12-й, Ферстаппен – 15-й, Махоумс – 17-й (Sportico)

Роналду – первый по доходам среди спортсменов в 2025 году.

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду заработал больше всех среди спортсменов в 2025 году.

Sportico представил список 100 самых высокооплачиваемых спортсменов, в который вошли представители 8 видов спорта и 28 стран.

Топ-20 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду (футбол): зарплата и призовые – 200 млн долларов, рекламный доход – 60 млн, общий доход – 260 млн.

2. Сауль Альварес (бокс): зарплата и призовые – 125 млн долларов, рекламный доход – 12 млн, общий доход – 137 млн.

3. Лионель Месси (футбол): зарплата и призовые – 60 млн долларов, рекламный доход – 70 млн, общий доход – 130 млн.

4. Хуан Сото (бейсбол): зарплата и призовые – 122,2 млн долларов, рекламный доход – 7 млн, общий доход – 129,2 млн.

5. Леброн Джеймс (баскетбол): зарплата и призовые – 48,7 млн долларов, рекламный доход – 80 млн, общий доход – 128,7 млн.

6. Карим Бензема (футбол): зарплата и призовые – 110 млн долларов, рекламный доход – 5 млн, общий доход – 115 млн.

7. Стефен Карри (баскетбол): зарплата и призовые – 55,4 млн долларов, рекламный доход – 50 млн, общий доход – 105,4 млн.

8. Сехей Отани (бейсбол): зарплата и призовые – 2,5 млн долларов, рекламный доход – 100 млн, общий доход – 102,5 млн.

9. Кевин Дюрэнт (баскетбол): зарплата и призовые – 50,8 млн долларов, рекламный доход – 50 млн, общий доход – 100,8 млн.

10. Джон Рам (гольф): зарплата и призовые – 84,7 млн долларов, рекламный доход – 16 млн, общий доход – 100,7 млн.

11. Льюис Хэмилтон («Формула-1»): зарплата и призовые – 70 млн долларов, рекламный доход – 30 млн, общий доход – 100 млн.

12. Килиан Мбаппе (футбол): зарплата и призовые – 70 млн долларов, рекламный доход – 25 млн, общий доход – 95 млн.

13. Яннис Адетокумбо (баскетбол): зарплата и призовые – 49,3 млн долларов, рекламный доход – 45 млн, общий доход – 94,3 млн.

14. Рори Макилрой (гольф): зарплата и призовые – 36,2 млн долларов, рекламный доход – 55 млн, общий доход – 91,2 млн.

15. Макс Ферстаппен («Формула-1»): зарплата и призовые – 75 млн долларов, рекламный доход – 8 млн, общий доход – 83 млн.

16. Скотти Шеффлер (гольф): зарплата и призовые – 50,9 млн долларов, рекламный доход – 32 млн, общий доход – 82,9 млн.

17. Патрик Махоумс (американский футбол): зарплата и призовые – 50,3 млн долларов, рекламный доход – 30 млн, общий доход – 80,3 млн.

18. Эрлинг Холанд (футбол): зарплата и призовые – 51,9 млн долларов, рекламный доход – 26 млн, общий доход – 77,9 млн.

19. Джош Аллен (американский футбол): зарплата и призовые – 58,2 млн долларов, рекламный доход – 15 млн, общий доход – 73,2 млн.

20. Джастин Херберт (американский футбол): зарплата и призовые – 60,1 млн долларов, рекламный доход – 11 млн, общий доход – 71,1 млн.

Среди футболистов в список также вошли:

30. Неймар: зарплата и призовые – 40 млн долларов, рекламный доход – 20 млн, общий доход – 60 млн.

34. Винисиус Жуниор: зарплата и призовые – 40 млн долларов, рекламный доход – 18 млн, общий доход – 58 млн.

43. Мохамед Салах: зарплата и призовые – 34 млн долларов, рекламный доход – 20 млн, общий доход – 54 млн.

45. Рияд Марез: зарплата и призовые – 52 млн долларов, рекламный доход – 1,5 млн, общий доход – 53,5 млн.

52. Садьо Мане: зарплата и призовые – 46 млн долларов, рекламный доход – 4 млн, общий доход – 50 млн.

75. Харри Кейн: зарплата и призовые – 31,3 млн долларов, рекламный доход – 12 млн, общий доход – 43,3 млн.

86. Джуд Беллингем: зарплата и призовые – 26,5 млн долларов, рекламный доход – 13 млн, общий доход – 39,5 млн.

96. Роберт Левандовски: зарплата и призовые – 26 млн долларов, рекламный доход – 12 млн, общий доход – 38 млн.

Вы в шоке?8404 голоса
Да!!!Кубок Африки
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sportico
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoЛионель Месси
logoКарим Бензема
logoКилиан Мбаппе
logoЭрлинг Холанд
logoМохамед Салах
logoРияд Марез
logoФормула-1
logoХьюстон
рейтинги
logoСборная Португалии по футболу
logoСауль Альварес
logoКевин Дюрэнт
logoЛейкерс
logoГолден Стэйт
logoСборная Франции по футболу
logoПатрик Махоумс
logoМакс Ферстаппен
logoМЛС
Сехей Отани
logoСантос
logoпремьер-лига Англия
деньги
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoАль-Ахли Джидда
logoСкотти Шеффлер
logoСборная Египта по футболу
logoБаффало
logoАль-Иттихад Джидда
logoЛьюис Хэмилтон
logoКанзас-Сити
logoвысшая лига Бразилия
Хуан Сото
logoЛос-Анджелес Чарджерс
logoсборная Норвегии по футболу
logoРори Макилрой
logoФеррари
Доджерс
logoСборная Аргентины по футболу
logoДжош Аллен
logoЛиверпуль
logoЛеброн Джеймс
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoИнтер Майами
logoСтефен Карри
logoКриштиану Роналду
logoРед Булл
logoДжастин Херберт
logoСборная Бразилии по футболу
logoНеймар
logoЯннис Адетокумбо
logoМанчестер Сити
бизнес и маркетинг
logoСадьо Мане
logoРоберт Левандовски
logoХарри Кейн
logoДжуд Беллингем
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoБарселона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Винисиус в шутку предложил Арбелоа ввести штрафы за опоздания. Тренер «Реала» ответил: «Мне нравится, у вас хорошие контракты. Ты капитан, тебе и штрафовать»
21 минуту назадВидео
Сын Бекхэма Бруклин: «Родители распространяли ложь в СМИ, чтобы сохранить имидж. Они пытались разрушить мои отношения с женой, заставляли братьев нападать на меня в соцсетях»
25 минут назад
Радимов о Париже: «С Булановой попали в район только для чернокожих. Смеркалось, у них свадьба, сцена как в «Брате 2» – будто в кино. Поняли, что там не надо ходить»
47 минут назад
Мбаппе о Беллингеме: «Он один из лучших в мире, когда в форме. Фанаты должны указывать на всех, задача «Реала» – изменить ситуацию. Они будут с нами, если увидят хорошую игру»
сегодня, 20:13
«За нашими молодыми игроками пол-Европы следит, по Transfermarkt они стоят 20-25 млн евро. Это говорит о том, что уровень у нас хороший». Комбаров об РПЛ
сегодня, 20:11
ЛЧ возвращается уже завтра! Вспомните о главном клубном турнире в нашем квизе с комментаторами Okko
сегодня, 18:00Тесты и игры
«Барселоне» интересен Ремиро. Вратаря «Сосьедада» рассматривали перед подписанием Гарсии летом 2025-го (Mundo Deportivo)
сегодня, 19:41
Экс-вратарь «Ньюкасла» Хислоп о расизме: «Может понадобиться еще 100 лет, но мы с ним покончим. Меня оскорбляли с 45 метров как чернокожего, с 30 метров мной восхищались как игроком»
сегодня, 19:37
Энрике о промахе Браима: «Он не убийца и не злодей, Зидан сделал так в финале ЧМ, Рамос бил паненкой в важном матче. Если забиваешь таким образом, все аплодируют, если нет – думают плохо»
сегодня, 19:24
Владислав Радимов: «В «Зенит» привезли на просмотр Асамоа Гьяна – или не Асамоа. Гартиг был скинхедом и не любил футболистов из таких стран – ни одной передачи ему не отдал в двусторонке»
сегодня, 19:16
Ко всем новостям
Последние новости
У Паса 14 (8+6) очков в Серии А – больше только у Лаутаро. Хавбек «Комо» сделал дубль с «Лацио» и не забил пенальти
8 минут назад
Марк Гехи: «Мне нравятся фильмы, сериалы, люблю читать. Дайте знать, если можете рекомендовать з=хорошие кофейни в Манчестере»
51 минуту назад
Гендиректор «Пари НН»: «Краснодар» вышел из сделки по Боселли три дня назад. Есть еще ряд запросов, на данный момент Хуан – наш игрок»
сегодня, 20:01
Чемпионат Англии. «Брайтон» против «Борнмута»
сегодня, 20:00
Чемпионат Испании. «Севилья» в гостях у «Эльче»
сегодня, 20:00Live
Карпин посетит матч «Реал» – «Монако» в ЛЧ: «Заодно с Головиным пообщаемся, с Захаряном я поговорил хотя бы. Так что все хорошо, даже замечательно»
сегодня, 19:58
Клопп о своей роли в Red Bull: «Проще перечислить, кем Юрген Клопп не является – я консультант с властью. Недавно меня назвали «могильщиком тренеров», но это последнее, как я хотел бы называться»
сегодня, 19:55
Чемпионат Италии. «Лацио» принимает «Комо», «Кремонезе» и «Верона» голов не забили
сегодня, 19:46Live
В России появились четырехцветные вратарские перчатки. Их придумали тренер вратарей «Урала» и Спиряков
сегодня, 19:35Трибуна
Майну не уйдет в аренду. Хавбек «МЮ» сразу же заручился доверием Кэррика (Фабрицио Романо)
сегодня, 19:17