Роналду с 260 млн долларов – 1-й по доходам среди спортсменов в 2025-м. Месси – 3-й, Леброн – 5-й, Бензема – 6-й, Хэмилтон – 11-й, Мбаппе – 12-й, Ферстаппен – 15-й, Махоумс – 17-й (Sportico)
Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду заработал больше всех среди спортсменов в 2025 году.
Sportico представил список 100 самых высокооплачиваемых спортсменов, в который вошли представители 8 видов спорта и 28 стран.
Топ-20 рейтинга выглядит следующим образом:
1. Криштиану Роналду (футбол): зарплата и призовые – 200 млн долларов, рекламный доход – 60 млн, общий доход – 260 млн.
2. Сауль Альварес (бокс): зарплата и призовые – 125 млн долларов, рекламный доход – 12 млн, общий доход – 137 млн.
3. Лионель Месси (футбол): зарплата и призовые – 60 млн долларов, рекламный доход – 70 млн, общий доход – 130 млн.
4. Хуан Сото (бейсбол): зарплата и призовые – 122,2 млн долларов, рекламный доход – 7 млн, общий доход – 129,2 млн.
5. Леброн Джеймс (баскетбол): зарплата и призовые – 48,7 млн долларов, рекламный доход – 80 млн, общий доход – 128,7 млн.
6. Карим Бензема (футбол): зарплата и призовые – 110 млн долларов, рекламный доход – 5 млн, общий доход – 115 млн.
7. Стефен Карри (баскетбол): зарплата и призовые – 55,4 млн долларов, рекламный доход – 50 млн, общий доход – 105,4 млн.
8. Сехей Отани (бейсбол): зарплата и призовые – 2,5 млн долларов, рекламный доход – 100 млн, общий доход – 102,5 млн.
9. Кевин Дюрэнт (баскетбол): зарплата и призовые – 50,8 млн долларов, рекламный доход – 50 млн, общий доход – 100,8 млн.
10. Джон Рам (гольф): зарплата и призовые – 84,7 млн долларов, рекламный доход – 16 млн, общий доход – 100,7 млн.
11. Льюис Хэмилтон («Формула-1»): зарплата и призовые – 70 млн долларов, рекламный доход – 30 млн, общий доход – 100 млн.
12. Килиан Мбаппе (футбол): зарплата и призовые – 70 млн долларов, рекламный доход – 25 млн, общий доход – 95 млн.
13. Яннис Адетокумбо (баскетбол): зарплата и призовые – 49,3 млн долларов, рекламный доход – 45 млн, общий доход – 94,3 млн.
14. Рори Макилрой (гольф): зарплата и призовые – 36,2 млн долларов, рекламный доход – 55 млн, общий доход – 91,2 млн.
15. Макс Ферстаппен («Формула-1»): зарплата и призовые – 75 млн долларов, рекламный доход – 8 млн, общий доход – 83 млн.
16. Скотти Шеффлер (гольф): зарплата и призовые – 50,9 млн долларов, рекламный доход – 32 млн, общий доход – 82,9 млн.
17. Патрик Махоумс (американский футбол): зарплата и призовые – 50,3 млн долларов, рекламный доход – 30 млн, общий доход – 80,3 млн.
18. Эрлинг Холанд (футбол): зарплата и призовые – 51,9 млн долларов, рекламный доход – 26 млн, общий доход – 77,9 млн.
19. Джош Аллен (американский футбол): зарплата и призовые – 58,2 млн долларов, рекламный доход – 15 млн, общий доход – 73,2 млн.
20. Джастин Херберт (американский футбол): зарплата и призовые – 60,1 млн долларов, рекламный доход – 11 млн, общий доход – 71,1 млн.
Среди футболистов в список также вошли:
30. Неймар: зарплата и призовые – 40 млн долларов, рекламный доход – 20 млн, общий доход – 60 млн.
34. Винисиус Жуниор: зарплата и призовые – 40 млн долларов, рекламный доход – 18 млн, общий доход – 58 млн.
43. Мохамед Салах: зарплата и призовые – 34 млн долларов, рекламный доход – 20 млн, общий доход – 54 млн.
45. Рияд Марез: зарплата и призовые – 52 млн долларов, рекламный доход – 1,5 млн, общий доход – 53,5 млн.
52. Садьо Мане: зарплата и призовые – 46 млн долларов, рекламный доход – 4 млн, общий доход – 50 млн.
75. Харри Кейн: зарплата и призовые – 31,3 млн долларов, рекламный доход – 12 млн, общий доход – 43,3 млн.
86. Джуд Беллингем: зарплата и призовые – 26,5 млн долларов, рекламный доход – 13 млн, общий доход – 39,5 млн.
96. Роберт Левандовски: зарплата и призовые – 26 млн долларов, рекламный доход – 12 млн, общий доход – 38 млн.