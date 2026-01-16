Владимир Пономарев: «Вера не годится для футбола с таким пузом. Пивка, наверное, попил. В СССР не помню, чтобы с пузом на сборы приезжали»
Пономарев: Вера не годится для футбола с таким пузом.
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на то, что хавбек «Локомотива» Лукас Вера вернулся с отпуска с лишним весом.
«Пивка, наверное, попил много. Возраст у него хороший, но за собой все равно следить надо.
Вера не годится для футбола с таким пузом. Он не может выполнять свои обязанности как положено. Вес надо всегда держать в норме, даже в отпуске. Если вес гонять постоянно, то будешь себя плохо чувствовать.
В СССР не помню, чтобы с пузом на сборы приезжали. Мы всегда быстро втягивались в рабочий ритм», – сказал Пономарев.
