Владимир Пономарев: «Вера не годится для футбола с таким пузом. Пивка, наверное, попил. В СССР не помню, чтобы с пузом на сборы приезжали»

Пономарев: Вера не годится для футбола с таким пузом.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на то, что хавбек «Локомотива » Лукас Вера вернулся с отпуска с лишним весом .

«Пивка, наверное, попил много. Возраст у него хороший, но за собой все равно следить надо.

Вера не годится для футбола с таким пузом. Он не может выполнять свои обязанности как положено. Вес надо всегда держать в норме, даже в отпуске. Если вес гонять постоянно, то будешь себя плохо чувствовать.

В СССР не помню, чтобы с пузом на сборы приезжали. Мы всегда быстро втягивались в рабочий ритм», – сказал Пономарев.