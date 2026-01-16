Смородская о Венделе, не прилетевшем на сбор «Зенита»: «Дисциплина одна для всех, даже для Месси, а он все же не Лео. Такое поведение недопустимо»
Смородская о Венделе, пропускающем сборы: он не Месси, это недопустимо.
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась на тему отсутствия Вендела на сборе «Зенита».
Ранее главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак рассказал, что хавбек не прилетел на первый сбор команды в Катар и готов заплатить штраф. Ранее бразилец уже опаздывал на клубные сборы и подвергался санкциям.
«Такое поведение недопустимо. У всех одни правила, независимо от обстоятельств.
Вендел хороший футболист, но дисциплина одна для всех, даже для Месси, а он все же не Месси», – заявила Смородская.
Вендел выступает за петербургский клуб с 2020 года. В текущем сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
