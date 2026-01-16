Глава ФИФА Инфантино зарабатывает 6,1 млн долларов в год – его зарплата выросла в 4 раза за 10 лет

Зарплата главы ФИФА Инфантино выросла в 4 раза за 10 лет на посту.

Зарплата главы ФИФА Джанни Инфантино выросла в 4 раза за 10 лет на посту, сообщается в налоговых документах США.

По данным Le Monde, годовая зарплата Инфантино достигла 6,133 млн долларов, из которых 2,954 млн – базовый оклад, 1,874 млн – бонусы, 1,148 млн – прочие компенсации и 155 тысяч долларов – пенсионные затраты.

Когда Инфантино сменил Зеппа Блаттера в 2016 году, его зарплата составляла 1,5 млн долларов в год.

Согласно документам, ЧМ‑2022 в Катаре принес Инфантино бонус в 1,77 млн евро.