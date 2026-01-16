  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава ФИФА Инфантино зарабатывает 6,1 млн долларов в год – его зарплата выросла в 4 раза за 10 лет
19

Глава ФИФА Инфантино зарабатывает 6,1 млн долларов в год – его зарплата выросла в 4 раза за 10 лет

Зарплата главы ФИФА Инфантино выросла в 4 раза за 10 лет на посту.

Зарплата главы ФИФА Джанни Инфантино выросла в 4 раза за 10 лет на посту, сообщается в налоговых документах США.

По данным Le Monde, годовая зарплата Инфантино достигла 6,133 млн долларов, из которых 2,954 млн – базовый оклад, 1,874 млн – бонусы, 1,148 млн – прочие компенсации и 155 тысяч долларов – пенсионные затраты. 

Когда Инфантино сменил Зеппа Блаттера в 2016 году, его зарплата составляла 1,5 млн долларов в год.

Согласно документам, ЧМ‑2022 в Катаре принес Инфантино бонус в 1,77 млн евро.

Вы в шоке?8403 голоса
Да!!!Кубок Африки
Опубликовано: Sports
Источник: Le Monde
logoДжанни Инфантино
деньги
logoФИФА
logoЧМ-2022
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«У Инфантино есть проблема: ему нравятся богатые и влиятельные люди с деньгами. После пандемии он стал еще большим автократом». Платини о президенте ФИФА
15 января, 19:41
Платини об обвинениях в коррупции: «Мне было суждено стать президентом ФИФА, но меня боялись. Группа людей решила «убить» меня. Они могли заработать много денег, и я был им не нужен»
15 января, 16:18
США ужесточили выдачу виз: запрет для 75 стран, России тоже. Повлияет ли это на ЧМ и поездки?
14 января, 19:40
Главные новости
Винисиус в шутку предложил Арбелоа ввести штрафы за опоздания. Тренер «Реала» ответил: «Мне нравится, у вас хорошие контракты. Ты капитан, тебе и штрафовать»
21 минуту назадВидео
Сын Бекхэма Бруклин: «Родители распространяли ложь в СМИ, чтобы сохранить имидж. Они пытались разрушить мои отношения с женой, заставляли братьев нападать на меня в соцсетях»
25 минут назад
Радимов о Париже: «С Булановой попали в район только для чернокожих. Смеркалось, у них свадьба, сцена как в «Брате 2» – будто в кино. Поняли, что там не надо ходить»
47 минут назад
Мбаппе о Беллингеме: «Он один из лучших в мире, когда в форме. Фанаты должны указывать на всех, задача «Реала» – изменить ситуацию. Они будут с нами, если увидят хорошую игру»
сегодня, 20:13
«За нашими молодыми игроками пол-Европы следит, по Transfermarkt они стоят 20-25 млн евро. Это говорит о том, что уровень у нас хороший». Комбаров об РПЛ
сегодня, 20:11
ЛЧ возвращается уже завтра! Вспомните о главном клубном турнире в нашем квизе с комментаторами Okko
сегодня, 18:00Тесты и игры
«Барселоне» интересен Ремиро. Вратаря «Сосьедада» рассматривали перед подписанием Гарсии летом 2025-го (Mundo Deportivo)
сегодня, 19:41
Экс-вратарь «Ньюкасла» Хислоп о расизме: «Может понадобиться еще 100 лет, но мы с ним покончим. Меня оскорбляли с 45 метров как чернокожего, с 30 метров мной восхищались как игроком»
сегодня, 19:37
Энрике о промахе Браима: «Он не убийца и не злодей, Зидан сделал так в финале ЧМ, Рамос бил паненкой в важном матче. Если забиваешь таким образом, все аплодируют, если нет – думают плохо»
сегодня, 19:24
Владислав Радимов: «В «Зенит» привезли на просмотр Асамоа Гьяна – или не Асамоа. Гартиг был скинхедом и не любил футболистов из таких стран – ни одной передачи ему не отдал в двусторонке»
сегодня, 19:16
Ко всем новостям
Последние новости
У Паса 14 (8+6) очков в Серии А – больше только у Лаутаро. Хавбек «Комо» сделал дубль с «Лацио» и не забил пенальти
8 минут назад
Марк Гехи: «Мне нравятся фильмы, сериалы, люблю читать. Дайте знать, если можете рекомендовать з=хорошие кофейни в Манчестере»
51 минуту назад
Гендиректор «Пари НН»: «Краснодар» вышел из сделки по Боселли три дня назад. Есть еще ряд запросов, на данный момент Хуан – наш игрок»
сегодня, 20:01
Чемпионат Англии. «Брайтон» против «Борнмута»
сегодня, 20:00
Чемпионат Испании. «Севилья» в гостях у «Эльче»
сегодня, 20:00Live
Карпин посетит матч «Реал» – «Монако» в ЛЧ: «Заодно с Головиным пообщаемся, с Захаряном я поговорил хотя бы. Так что все хорошо, даже замечательно»
сегодня, 19:58
Клопп о своей роли в Red Bull: «Проще перечислить, кем Юрген Клопп не является – я консультант с властью. Недавно меня назвали «могильщиком тренеров», но это последнее, как я хотел бы называться»
сегодня, 19:55
Чемпионат Италии. «Лацио» принимает «Комо», «Кремонезе» и «Верона» голов не забили
сегодня, 19:46Live
В России появились четырехцветные вратарские перчатки. Их придумали тренер вратарей «Урала» и Спиряков
сегодня, 19:35Трибуна
Майну не уйдет в аренду. Хавбек «МЮ» сразу же заручился доверием Кэррика (Фабрицио Романо)
сегодня, 19:17