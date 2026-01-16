«Барселона» приобрела долю в стартапе Scircle, создающем парфюмерию с использованием ИИ. Клуб хочет «обогатить опыт фанатов через ощущения, связанные с эмоциями и памятью»

«Барселона» стала акционером Scircle – бренда ароматов, созданных при помощи ИИ.

«Барселона » приобрела долю в стартапе Scircle, специализирующемся на создании ароматов и парфюмерии с использованием искусственного интеллекта.

«Барселона» продолжает изучать инновационные способы укрепления своей эмоциональной связи с болельщиками, используя аромат в качестве нового краеугольного камня своего фирменного стиля. Через инновационный центр Barça Innovation Hub (BIHUB) клуб приобрел долю в барселонском стартапе Scircle, который специализируется на создании ароматов и парфюмерии с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Таким образом, клуб делает еще один шаг к внедрению технологий, которые обогащают опыт «Барсы» – на этот раз благодаря ощущениям, тесно связанным с эмоциями и памятью.

Отдел айдентики «Барсы» и Scircle будут работать вместе, чтобы объединить отличительные элементы клуба (его историю, эпические моменты и эмоции, связанные с ними) для создания персонализированных впечатлений. Кроме того, поклонникам по всему миру будет доступна платформа искусственного интеллекта Scircle, которая позволит им создавать персонализированные ароматы, пробуждающие их собственные воспоминания или переживания.

Целью этого партнерства является разработка ольфакторной (относящейся к запаху или чувству обоняния – Спортс’‘ ) стратегии бренда, которая не только представляет клуб, но и укрепляет эмоциональные связи и чувство принадлежности, превращая духи в новый язык совместного самовыражения и естественное продолжение идентичности «Барсы». С помощью этой новой сенсорной стратегии клуб стремится удивлять, трогать и устанавливать контакт с болельщиками инновационным, глубоким и запоминающимся способом, открывая двери для новых ощущений от «Барсы».

Эта инициатива отражает стратегическую роль Barça Identity как в физической, так и в цифровой среде, а также стремление BIHUB возглавить внедрение новых технологий, применяемых для инноваций за пределами чисто технологической сферы. Это позиционирует клуб как глобальный спортивный бренд, способный вызывать эмоции, запоминание и сопричастность всеми органами чувств», – говорится на официальном сайте «Барселоны».