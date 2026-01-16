  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барселона» приобрела долю в стартапе Scircle, создающем парфюмерию с использованием ИИ. Клуб хочет «обогатить опыт фанатов через ощущения, связанные с эмоциями и памятью»
14

«Барселона» приобрела долю в стартапе Scircle, создающем парфюмерию с использованием ИИ. Клуб хочет «обогатить опыт фанатов через ощущения, связанные с эмоциями и памятью»

«Барселона» стала акционером Scircle – бренда ароматов, созданных при помощи ИИ.

«Барселона» приобрела долю в стартапе Scircle, специализирующемся на создании ароматов и парфюмерии с использованием искусственного интеллекта.

«Барселона» продолжает изучать инновационные способы укрепления своей эмоциональной связи с болельщиками, используя аромат в качестве нового краеугольного камня своего фирменного стиля. Через инновационный центр Barça Innovation Hub (BIHUB) клуб приобрел долю в барселонском стартапе Scircle, который специализируется на создании ароматов и парфюмерии с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Таким образом, клуб делает еще один шаг к внедрению технологий, которые обогащают опыт «Барсы» – на этот раз благодаря ощущениям, тесно связанным с эмоциями и памятью.

Отдел айдентики «Барсы» и Scircle будут работать вместе, чтобы объединить отличительные элементы клуба (его историю, эпические моменты и эмоции, связанные с ними) для создания персонализированных впечатлений. Кроме того, поклонникам по всему миру будет доступна платформа искусственного интеллекта Scircle, которая позволит им создавать персонализированные ароматы, пробуждающие их собственные воспоминания или переживания.

Целью этого партнерства является разработка ольфакторной (относящейся к запаху или чувству обоняния – Спортс’‘ ) стратегии бренда, которая не только представляет клуб, но и укрепляет эмоциональные связи и чувство принадлежности, превращая духи в новый язык совместного самовыражения и естественное продолжение идентичности «Барсы». С помощью этой новой сенсорной стратегии клуб стремится удивлять, трогать и устанавливать контакт с болельщиками инновационным, глубоким и запоминающимся способом, открывая двери для новых ощущений от «Барсы».

Эта инициатива отражает стратегическую роль Barça Identity как в физической, так и в цифровой среде, а также стремление BIHUB возглавить внедрение новых технологий, применяемых для инноваций за пределами чисто технологической сферы. Это позиционирует клуб как глобальный спортивный бренд, способный вызывать эмоции, запоминание и сопричастность всеми органами чувств», – говорится на официальном сайте «Барселоны».

Вы в шоке?8403 голоса
Да!!!Кубок Африки
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Барселоны»
бизнес и маркетинг
logoБарселона
logoЛа Лига
технологии
logoстиль
болельщики
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барса» расторгла контракт с ZKP, создавшей блокчейн на основе ИИ, через 1,5 месяца. Компания связана с Эндрю Тейтом, обвиняемым в торговле людьми и организации проституции
31 декабря 2025, 14:20
Партнером «Барсы» стала компания, создавшая блокчейн на основе искусственного интеллекта: «Очередной пример лидерства клуба в коммерческой сфере»
14 ноября 2025, 17:01
«Барселона» и Spotify продлили сотрудничество до 2030 года. Права на нейминг «Камп Ноу» сохранятся до 2034-го
17 октября 2025, 10:34
«Барса» и Midea стали партнерами – лого компании появится на форме команды со следующего сезона. Клуб будет получать 12 млн евро в год
2 сентября 2025, 12:33
Главные новости
Винисиус в шутку предложил Арбелоа ввести штрафы за опоздания. Тренер «Реала» ответил: «Мне нравится, у вас хорошие контракты. Ты капитан, тебе и штрафовать»
21 минуту назадВидео
Сын Бекхэма Бруклин: «Родители распространяли ложь в СМИ, чтобы сохранить имидж. Они пытались разрушить мои отношения с женой, заставляли братьев нападать на меня в соцсетях»
25 минут назад
Радимов о Париже: «С Булановой попали в район только для чернокожих. Смеркалось, у них свадьба, сцена как в «Брате 2» – будто в кино. Поняли, что там не надо ходить»
47 минут назад
Мбаппе о Беллингеме: «Он один из лучших в мире, когда в форме. Фанаты должны указывать на всех, задача «Реала» – изменить ситуацию. Они будут с нами, если увидят хорошую игру»
сегодня, 20:13
«За нашими молодыми игроками пол-Европы следит, по Transfermarkt они стоят 20-25 млн евро. Это говорит о том, что уровень у нас хороший». Комбаров об РПЛ
сегодня, 20:11
ЛЧ возвращается уже завтра! Вспомните о главном клубном турнире в нашем квизе с комментаторами Okko
сегодня, 18:00Тесты и игры
«Барселоне» интересен Ремиро. Вратаря «Сосьедада» рассматривали перед подписанием Гарсии летом 2025-го (Mundo Deportivo)
сегодня, 19:41
Экс-вратарь «Ньюкасла» Хислоп о расизме: «Может понадобиться еще 100 лет, но мы с ним покончим. Меня оскорбляли с 45 метров как чернокожего, с 30 метров мной восхищались как игроком»
сегодня, 19:37
Энрике о промахе Браима: «Он не убийца и не злодей, Зидан сделал так в финале ЧМ, Рамос бил паненкой в важном матче. Если забиваешь таким образом, все аплодируют, если нет – думают плохо»
сегодня, 19:24
Владислав Радимов: «В «Зенит» привезли на просмотр Асамоа Гьяна – или не Асамоа. Гартиг был скинхедом и не любил футболистов из таких стран – ни одной передачи ему не отдал в двусторонке»
сегодня, 19:16
Ко всем новостям
Последние новости
У Паса 14 (8+6) очков в Серии А – больше только у Лаутаро. Хавбек «Комо» сделал дубль с «Лацио» и не забил пенальти
8 минут назад
Марк Гехи: «Мне нравятся фильмы, сериалы, люблю читать. Дайте знать, если можете рекомендовать з=хорошие кофейни в Манчестере»
51 минуту назад
Гендиректор «Пари НН»: «Краснодар» вышел из сделки по Боселли три дня назад. Есть еще ряд запросов, на данный момент Хуан – наш игрок»
сегодня, 20:01
Чемпионат Англии. «Брайтон» против «Борнмута»
сегодня, 20:00
Чемпионат Испании. «Севилья» в гостях у «Эльче»
сегодня, 20:00Live
Карпин посетит матч «Реал» – «Монако» в ЛЧ: «Заодно с Головиным пообщаемся, с Захаряном я поговорил хотя бы. Так что все хорошо, даже замечательно»
сегодня, 19:58
Клопп о своей роли в Red Bull: «Проще перечислить, кем Юрген Клопп не является – я консультант с властью. Недавно меня назвали «могильщиком тренеров», но это последнее, как я хотел бы называться»
сегодня, 19:55
Чемпионат Италии. «Лацио» принимает «Комо», «Кремонезе» и «Верона» голов не забили
сегодня, 19:46Live
В России появились четырехцветные вратарские перчатки. Их придумали тренер вратарей «Урала» и Спиряков
сегодня, 19:35Трибуна
Майну не уйдет в аренду. Хавбек «МЮ» сразу же заручился доверием Кэррика (Фабрицио Романо)
сегодня, 19:17