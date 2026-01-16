«Спартак» предложил 9 млн долларов за Себальоса. «Бока» хочет за вингера больше (Герман Гарсия Грова)
«Спартак» предложил 9 млн долларов за вингера «Боки» Себальоса.
«Спартак» начал переговоры о трансфере вингера «Бока Хуниорс» Эксекиэля Себальоса, сообщает инсайдер Герман Гарсия Грова.
Московский клуб сделал предложение в размере 9 млн долларов. «Бока» хочет значительно больше.
Себальос – воспитанник «Бока Хуниорс». За взрослую команду вингер провел 127 матчей, забил 15 голов и сделал 13 ассистов.
Вы в шоке?8402 голоса
Да!!!
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Германа Гарсии Гровы в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости