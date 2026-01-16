Жоаозиньо об интересе «Боруссии» к Тюкавину. «Это его уровень. После «Дортмунда» он, как Левандовски, может заиграть и в «Барсе»

Жоаозиньо об интересе «Боруссии» к Тюкавину: это его уровень.

Экс-хавбек «Динамо» Жоаозиньо считает, что Константин Тюкавин готов к Бундеслиге.

Ранее появилась информация, что скауты дортмундской «Боруссии » будут просматривать форварда «Динамо » на сборах в ОАЭ.

«Бундеслига и «Боруссия» – уровень Тюкавина. Здорово, если в ближайший год он перейдет в дортмундский клуб. Эта команда даст большой потенциал в карьере. У Кости скорость, техника, мышление на высоком уровне. После этого он, как Левандовски, может заиграть и в «Барсе». Он может сделать большой шаг в карьере и стать известным на весь мир. Он готов выступать на высоком уровне», – сказал Жоаозиньо .

Тюкавин в этом сезоне забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи в 15 матчах Мир РПЛ и Кубка России.