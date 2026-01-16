Довбика прооперируют после травмы бедра. Форвард «Ромы» будет восстанавливаться 2-3 месяца и может не вернуться на поле до апреля

Артем Довбик пропустит не менее двух месяцев.

Нападающий «Ромы» Артем Довбик выбыл на долгий срок из-за травмы.

6 января футболист вышел на замену на 60-й минуте матча с «Лечче» (2:0), но был вынужден покинуть поле на 86-й из-за повреждения. Украинец проводил свой третий матч после травмы, из-за которой он пропустил почти два месяца (с начала ноября).

По данным Sky Sport Italia, у игрока выявлено повреждение задней поверхности бедра, которое не вылечить консервативной терапией. После диагностических исследований было сочтено целесообразным провести операцию.

Хирургическая процедура пройдет в понедельник в Финляндии у того же хирурга, который оперировал Лоренцо Пеллегрини в мае прошлого года.

Учитывая, что итальянец после этого пропустил около 2-3 месяцев, ожидается, что Довбик будет восстанавливаться примерно столько же. Форвард может не вернуться на поле до апреля. Таким образом, его уход из клуба в зимнее трансферное окно не ожидается.