  • Экс-генсек РФС Воробьев: «Бразильцы едут в «Зенит» срубить бабла. Хотел, чтобы это был клуб с берегов Невы, а не Амазонки»
Бывший генсек РФС Анатолий Воробьев высказался на тему трансферов «Зенита».

– Почему «Зенит» продолжает охотиться за бразильцами, несмотря на то, что схема с ними сломалась? 

– Я могу только сказать, что у меня были пожелания новогодние, чтобы этот клуб стал клубом с берегов Невы, а не с берегов Амазонки, но, к сожалению, мои одинокие хрипы ощутимых результатов не принесли, как у Булгакова в «Мастере и Маргарите». У меня есть некоторые версии, которые уже, наверное, трудно верифицировать, почему так происходит.

Видимо, руководство «Зенита» в детстве, в молодости очень увлекалось южноамериканскими писателями, южноамериканская литература же была совершенно замечательной: и Жоржи Амаду, и особенно Габриэль Гарсиа Маркес с произведениями «Сто лет одиночества», «Осень патриарха», «Полковнику никто не пишет», «Палая листва». И, увлекшись этой латиноамериканской литературой, пропитавшись ей, видимо, сформировался такой психологический синдром, и руководству «Зенита» очень хочется приблизиться к этой атмосфере, к южноамериканской и бразильской, прежде всего.

Ну а так, действительно, есть какая-то такая компонента, потому что в спортивном плане бразильцы такого уровня со времен Карвалью, Халка не водились там за исключением тех, кого еще можно вспомнить. Я думаю, что в области каких-то спортивных решений нет ответа, здесь ответ исключительно в области психологии. 

Действительно, последние годы показывают, что пальмам и другим известным, так скажем, представителям флоры, в суровом климате Северо-Запада достаточно тяжело будет прижиться. И сальса, и другие зажигательные танцы, популярные в Бразилии, не совсем популярны в питерских дискотеках, а более популярна другая музыка.

Так же и футболисты бразильские, они, безусловно, большие мастера, кудесники, но им как-то ближе Испания и такие страны с более подходящим климатом. Ясно, что они рассматривают «Зенит» как место, где можно быстро, как в определенных местах говорят, срубить бабла и отправиться в другие места.

Поэтому понятна психология бразильцев, которые приезжают сюда на вахтовый метод, как едут нефтяники и другие рабочие на Ямал или еще куда-то на места добычи газа, нефти, чтобы заработать большие деньги. В этом же ключе думают бразильцы и их агенты, – сказал Воробьев.

Опубликовано: Sports
Источник: Legalbet
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoАнатолий Воробьев
logoРФС
