  • Депутат Милонов о ЧМ: «Ущербные пиндосы не берут с России пример в организации, у них все через одно место. В США могут убить или изнасиловать, не надо ехать на этот чумной остров»
128

Депутат Милонов о ЧМ: «Ущербные пиндосы не берут с России пример в организации, у них все через одно место. В США могут убить или изнасиловать, не надо ехать на этот чумной остров»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов посоветовал не посещать ЧМ-2026, а также одобрительно воспринял приостановку выдачи США иммиграционных виз гражданам России и ряда других стран.

Чемпионат мира по футболу пройдет c 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. США примет 11 матчей, Мексика – три, Канада – два.

«Ущербные пиндосы, мракобесы не берут пример с России, как надо организовывать чемпионат мира. А мы современные красавчики.

Тут очевидно, что у них все идет через одно место. Они не соблюдают обязательства, они выступают против красоты и равенства в спорте. Это же Трамп. Он выступает всегда, чтобы зарабатывать на всех.

Я бы нормальным людям установил красный уровень опасности нахождения в США. Во-первых, там могут убить или изнасиловать. Во-вторых, там бандитизм, бичи и наркоманы ходят по улицам. Я рад, что этим жестом США признают свое поражение в борьбе с уличной преступностью. И представителям лучших стран не рекомендуют находиться у них на улицах. Обидно это признавать, но они это сделали.

Немцы и французы едут, но им не привыкать, когда их насиловать будут. Туда вообще ездить не надо, это чумной остров сейчас, можно что-то подхватить», – заявил Милонов.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Legalbet
