Воспитанник «Спартака» Рыжков о первой зарплате: «2 000 долларов, повышалась на 1,5 тысячи с каждыми 3 играми по 15+ минут, но я сыграл мало. Купил папе Audi A6 за 900 тысяч рублей»

Рыжков о зарплате в «Спартаке»: 2 тысячи долларов, с игровым временем повышалась.

Бывший полузащитник «Спартака » Владислав Рыжков рассказал, какую зарплату получал в московской команде.

Воспитанник красно-белых выступал в системе клуба с 2001 до 2009 года.

– На что потратил первые деньги, заработанные в «Спартаке»?

– Купил машину папе. Мне еще 18 не было.

– Какую?

– Audi A6 – не самая новая, но вполне нормальная. Стоила где-то 900 тысяч. Такая сумма на то время – как сейчас 2,5 миллиона рублей. Тогда курс доллара был около 30.



– Ты быстро столько накопил?

– Зарплата тогда у меня была маленькая – 2 тысячи долларов. Но я сложил несколько зарплат, премиальные и вложился в покупку машины. В контракте тогда у меня было прописано, что с каждыми тремя играми по 15+ минут моя зарплата повышалась на полторы тысячи долларов. Но я, увы, сыграл не так много, поэтому не успел ощутимо повысить сумму. Если бы играл сейчас, то зарплата была бы другой, – сказал Рыжков .