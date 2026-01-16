  • Спортс
Игорь Колыванов: «Некогда Семаку в «Зените» молодежь наигрывать. У него и без нее головной боли хватает»

Бывший форвард сборной России Игорь Колыванов считает, что Сергею Семаку в «Зените» некогда наигрывать молодежь.

Ранее заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин назвал проблемой то, что тренерский штаб Сергея Семака редко бывает на футболе в академии.

«Проблема с молодежью у «Зенита» существует, но перед командой ставят самые высокие задачи. Они стараются больше брать опытных футболистов. Но если будет свой талантливый игрок, то Семак даст ему возможность себя проявить. Некогда ему молодежь наигрывать.

Молодых отдают в аренду, те, кто о себе заявит, – «Зенит» их заберет. Не думаю, что Семак и его штаб вообще не приходят на молодежку, на какие-то игры они приходят. Но у него и без молодежи головной боли хватает», – сказал Колыванов.

