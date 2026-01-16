Защитник «Балтики» Бевеев: «Понравились Мальдивы. Я обычный парень из Калмыкии, а там белый песок, голубая вода. Калмыкия тоже развивается»

Защитник «Балтики» Бевеев: понравились Мальдивы.

Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев рассказал, что летал на Мальдивы зимой.

«На новогодних праздниках побывал дома и съездил на Мальдивы. Был там первый раз, понравилось. Чем? Я обычный парень из Республики Калмыкия, а там белый песок, голубая вода, поплавал со скатами и акулами.

Калмыкия тоже развивается. В особенности последние пять лет много интересных локаций делается для людей, куда можно сходить семьей. В этом году еще елку красивую сделали, мои родители ходили туда гулять. Всем советую побывать в Республике Калмыкия – не пожалеете! Особенно весной.

Куда обязательно сходить в Калмыкии? Стоит посмотреть буддийский хурул, потому что это самое масштабное буддийское сооружение не только в России, но и в восточной Европе. Там очень красиво – впечатляет!» – сказал Бевеев.