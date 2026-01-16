Арбелоа о форме игроков «Реала»: «Не критикую Алонсо, только я несу ответственность за поражение от «Альбасете». Мы с Пинтусом будем работать, чтобы вернуть лучшую версию футболистов»
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о нынешней физической форме команды.
Ранее «Мадрид» уступил «Альбасете» (2:3) в игре 1/8 финала Кубка Испании. Это был первый матч под руководством Арбелоа после ухода Хаби Алонсо с поста главного тренера клуба.
– Как вы оцениваете физическую готовность команды?
– Я в курсе того, что говорят, и, очевидно, если кто-то хочет, чтобы мои слова послужили критикой в адрес Хаби [Алонсо], такого не будет. Они будут очень неправы.
То, что произошло в «Альбасете», стало результатом недостатка идей, игры, физической формы... Многих вещей, за которые я несу ответственность. Будет только один ответственный, тренер мадридского «Реала».
Мы с Антонио Пинтусом будем работать над тем, чтобы вернуть лучшую версию игроков во всех аспектах, – заявил Арбелоа.
Пинтус вернется в основной тренерский штаб «Реала» после ухода Алонсо. Перес настаивал на возвращении тренера по физподготовке из-за обеспокоенности формой команды (As)