  Арбелоа о форме игроков «Реала»: «Не критикую Алонсо, только я несу ответственность за поражение от «Альбасете». Мы с Пинтусом будем работать, чтобы вернуть лучшую версию футболистов»
Арбелоа о форме игроков «Реала»: «Не критикую Алонсо, только я несу ответственность за поражение от «Альбасете». Мы с Пинтусом будем работать, чтобы вернуть лучшую версию футболистов»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о нынешней физической форме команды.

Ранее «Мадрид» уступил «Альбасете» (2:3) в игре 1/8 финала Кубка Испании. Это был первый матч под руководством Арбелоа после ухода Хаби Алонсо с поста главного тренера клуба.

– Как вы оцениваете физическую готовность команды?

– Я в курсе того, что говорят, и, очевидно, если кто-то хочет, чтобы мои слова послужили критикой в адрес Хаби [Алонсо], такого не будет. Они будут очень неправы.

То, что произошло в «Альбасете», стало результатом недостатка идей, игры, физической формы... Многих вещей, за которые я несу ответственность. Будет только один ответственный, тренер мадридского «Реала».

Мы с Антонио Пинтусом будем работать над тем, чтобы вернуть лучшую версию игроков во всех аспектах, – заявил Арбелоа.

Пинтус вернется в основной тренерский штаб «Реала» после ухода Алонсо. Перес настаивал на возвращении тренера по физподготовке из-за обеспокоенности формой команды (As)

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: As
