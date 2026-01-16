Паршивлюк покидает тренерский штаб «Динамо». Бывший игрок бело-голубых работал с Личкой, Карпиным и Гусевым
Сергей Паршивлюк покидает тренерский штаб «Динамо».
«Сергей Викторович присоединился к бело-голубым в июне 2019 года и за 5 сезонов сыграл 110 матчей, в 9 из которых выводил команду на поле с капитанской повязкой.
Он дважды становился бронзовым призером чемпионата России в сезонах-2021/22 и 2023/24, после которого завершил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб Марцела Лички. Позднее помогал Валерию Карпину и Ролану Гусеву.
Сергей Викторович, спасибо за 6,5 лет, проведенные в нашем клубе, лидерские качества и профессиональное отношение к своим обязанностям. Желаем удачи в будущей карьере!» – говорится в сообщении «Динамо».
Напомним, бывший футболист бело-голубых выступал за клуб с 2019 по 2024 год.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Динамо»
