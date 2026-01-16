Соратник канцлера Мерца допустил бойкот Германией ЧМ-2026 в США: «Это крайняя мера, чтобы заставить Трампа образумиться в вопросе Гренландии»

Немецкий политик допустил бойкот ЧМ-2026, чтобы Трамп образумился.

Юрген Хардт, член немецкого парламента и соратник федерального канцлера Германии Фридриха Мерца, заявил о возможном бойкоте чемпионата мира 2026 года, если США не откажутся от своих притязаний на Гренландию.

«Отказ от турнира мог бы рассматриваться в качестве крайней меры, чтобы заставить президента Трампа образумиться в вопросе Гренландии», – заявил в интервью Bild эксперт по внешней политике парламентской фракции консервативного блока ХДС/ХСС Хардт.

Политик указал на то, «насколько высокое значение чемпионат мира имеет для Трампа ».

Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.