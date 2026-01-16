«Ман Сити» заплатит 20+10 млн фунтов за Гехи. Зарплата защитника – 200 тысяч в неделю (talkSPORT)
«Ман Сити» заплатит около 30 млн фунтов с бонусами за Гехи.
«Манчестер Сити» выплатит 20+10 миллионов фунтов за трансфер центрального защитника Марка Гехи.
Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Кристал Пэлас» принял предложение «горожан» в размере 20 миллионов. До этого появлялись данные о 30 миллионах за трансфер.
По информации talkSPORT, «Манчестер Сити» заплатит 20 млн фунтов, а с бонусами общая сумма сделки приблизится к 30 миллионам фунтов.
Зарплата Гехи в «Манчестер Сити» составит 200 тысяч в неделю. Он войдет в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков команды.
Вы в шоке?8450 голосов
Да!!!
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: talkSPORT
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости