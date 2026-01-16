ЦСКА обсуждает трансфер защитника «Севильи» Саласа. Испанца подозревали в намеренном получении карточек («Чемпионат»)
ЦСКА проявляет интерес к защитнику «Севильи» Кике Саласу.
По информации «Чемпионата», 23-летний испанец является одним из кандидатов на укрепление позиции центрального защитника. Стороны уже обсуждают условия возможного трансфера.
Сделке может поспособствовать то, что футболист сотрудничает с тем же агентством, что и главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.
В этом сезоне Салас провел 8 матчей в Ла Лиге и не сделал результативных действий. В среднем он проводит 72 минуты на поле. Его статистику можно изучить по ссылке.
Напомним, в январе 2025 года Салас был арестован в связи с подозрением в намеренном получении желтых карточек в матчах Ла Лиги. Он заранее сообщал друзьям о своих карточках, чтобы заработать на ставках. Утверждалось, что испанцу грозит до трех лет тюрьмы.