ЦСКА обсуждает трансфер защитника «Севильи» Саласа. Испанца подозревали в намеренном получении карточек («Чемпионат»)

Кике Салас может перейти в ЦСКА из «Севильи».

ЦСКА проявляет интерес к защитнику «Севильи» Кике Саласу .

По информации «Чемпионата », 23-летний испанец является одним из кандидатов на укрепление позиции центрального защитника. Стороны уже обсуждают условия возможного трансфера.

Сделке может поспособствовать то, что футболист сотрудничает с тем же агентством, что и главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.

В этом сезоне Салас провел 8 матчей в Ла Лиге и не сделал результативных действий. В среднем он проводит 72 минуты на поле. Его статистику можно изучить по ссылке .

Напомним, в январе 2025 года Салас был арестован в связи с подозрением в намеренном получении желтых карточек в матчах Ла Лиги. Он заранее сообщал друзьям о своих карточках, чтобы заработать на ставках. Утверждалось , что испанцу грозит до трех лет тюрьмы.