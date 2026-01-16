«Зенит» сыграет с «Шанхай Порт» 22 и 26 января

«Зенит» проведет два матча с «Шанхай Порт» в январе.

«Зенит » сообщил, что проведет два товарищеских матча с «Шанхай Порт » на сборах в январе.

«Первая игра с командой из Шанхая состоится 22 января и начнется в 17:30 по петербургскому времени. Команды сыграют три тайма, продолжительность каждого составит 30 минут.

Второй матч пройдет 26 января, стартовый свисток прозвучит в 11:00. Планируется, что в ответной встрече «Зенит» и «Шанхай Порт» проведут три тайма по 45 минут.

Текстовая трансляция матчей будет доступна на клубных страницах в VK и Telegram», – говорится в заявлении «Зенита».