«Реалу» нужно заплатить более 500 млн евро за трансфер Холанда. Перес «мечтает» о переходе и общается с представителями форварда «Ман Сити» (Sky Sport)
Флорентино Перес хочет подписать Эрлинга Холанда в «Реал».
Президент «Реала» Флорентино Перес «мечтает» летом подписать нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, сообщил Sky Sport.
Функционер поддерживает поддерживает связь с представителями футболиста и Рафаэлой Пиментой – агентом норвежца.
Отмечается, что форвард считает «Реал» своей главной карьерной целью.
Однако заключить сделку будет непросто, поскольку у футболиста действует контракт с «горожанами» до 2034 года. Кроме того, в таком случае мадридскую команду должен покинуть Винисиус Жуниор.
Кроме того, за трансфер Холанда «Реалу» придется заплатить более 500 миллионов евро.
Вы в шоке?8450 голосов
Да!!!
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости