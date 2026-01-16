«Реалу» нужно заплатить более 500 млн евро за трансфер Холанда. Перес «мечтает» о переходе и общается с представителями форварда «Ман Сити» (Sky Sport)

Флорентино Перес хочет подписать Эрлинга Холанда в «Реал».

Президент «Реала » Флорентино Перес «мечтает» летом подписать нападающего «Манчестер Сити » Эрлинга Холанда , сообщил Sky Sport.

Функционер поддерживает поддерживает связь с представителями футболиста и Рафаэлой Пиментой – агентом норвежца.

Отмечается, что форвард считает «Реал» своей главной карьерной целью.

Однако заключить сделку будет непросто, поскольку у футболиста действует контракт с «горожанами» до 2034 года. Кроме того, в таком случае мадридскую команду должен покинуть Винисиус Жуниор.

Кроме того, за трансфер Холанда «Реалу» придется заплатить более 500 миллионов евро.