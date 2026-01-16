Глушаков о лишнем весе Веры: «Это вода, а не жир, если отдыхал в теплых странах. На сборах быстро скинет»

Глушаков о весе Веры: если отдыхал в теплых странах, то это вода, а не жир.

Бывший полузащитник «Спартака » Денис Глушаков отреагировал на то, что хавбек «Локомотива » Лукас Вера вернулся с отпуска с лишним весом .

«Нет ничего такого в том, что Вера приехал с лишним весом. Каждый профессионал знает свою меру в еде. Если и переел, то на сборах быстро скинет.

Я сам если приезжал с лишним весом на сборы, то скидывал буквально за одну тренировку. Если ты отдыхал в теплых странах, то вес уходит за день, потому что это вода, а не жир.

Кто чаще всех приезжал с лишним весом? Фернандо приезжал постоянно, но быстро скидывал его и показывал хорошую игру», – сказал Глушаков.