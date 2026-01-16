«Манчестер Сити» покупает Гехи за 20 млн фунтов. «Кристал Пэлас» принял предложение (Фабрицио Романо)
Гехи близок к переходу в «Ман Сити» из «Пэлас» за 20 млн.
«Кристал Пэлас» принял предложение «Манчестер Сити» о приобретении защитника Марка Гехи.
Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что «горожане» заплатят около 20 миллионов фунтов за 25-летнего футболиста. Его контракт с «Пэлас» действовал до завершения этого сезона.
Сам Гехи также согласился на переход в «Манчестер Сити».
Защитник выступал за «Кристал Пэлас» с сезона-2021/22. В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 2 передачи в 20 матчах АПЛ. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт журналиста Фабрицио Романо в X
