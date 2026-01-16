«Каза Пия» про обвинения: «Ахмат» не находится под санкциями ЕС.

Португальский клуб «Каза Пия» ответил на обвинения в нарушении санкций ЕС в отношении России.

В 2024 году клуб продал грозненцам Фелиппе Кардозо за 1,5 млн евро. Средства шли через посредника в ОАЭ за несколько переводов.

«Ахмат » не является организацией, находящейся под санкциями Европейского союза, и не существует юридически обоснованных доказательств того, что клуб контролируется лицами, подпадающими под европейские ограничительные меры», – говорится в заявлении «Каза Пия », текст которого приводит A Bola.

В клубе считают обвинение «необоснованным» и уверены, что дело закончится отсутствием обвинительного заключения.