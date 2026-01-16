Гласнер объявил об уходе из «Кристал Пэлас» после сезона: «Сообщил клубу, что хочу нового вызова»
Оливер Гласнер летом покинет пост главного тренера «Кристал Пэлас».
Оливер Гласнер заявил, что уйдет с поста главного тренера «Кристал Пэлас» после завершения нынешнего сезона.
«Несколько месяцев назад я сообщил клубу, что хочу нового вызова», – заявил 51-летний специалист, который, таким образом, не подпишет новый контракт с командой.
Австрийский тренер работает с «Кристал Пэлас» с февраля 2024 года. При нем в 2025 году клуб выиграл Кубок и Суперкубок Англии. С «Айнтрахтом» тренер брал Лигу Европы.
На данный момент «Кристал Пэлас» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ в текущем сезоне, набрав 28 очков в 21 матче.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» может назначить Гласнера на пост главного тренера.
Вы в шоке?8449 голосов
Да!!!
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости