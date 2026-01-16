Микель Артета: «Дьокереш хочет оправдать все ожидания, он очень требовательный. Виктор установил стандарты, и все ожидают, что он будет их поддерживать»

Микель Артета: Дьокереш хочет оправдать ожидания.

Главный тренер «Арсенала » Микель Артета ответил на вопрос, не начал ли нападающий Виктор Дьокереш сомневаться в себе из-за своей игры в этом сезоне.

Форвард «канониров» ранее забил гол в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги против «Челси» (3:2).

«Нет, я этого не заметил. Он очень требовательный человек. Он знает, какой уровень нам нужен.

Он действительно хочет оправдать все наши ожидания. Виктор очень старается, выглядит очень стабильно. Думаю, что в матче против «Челси» он провел отличную игру и забил гол, который помог нам выиграть.

Виктор установил стандарты, учитывая то, что он сделал за последние несколько лет, и все ожидают, что он будет их поддерживать», – сказал Микель Артета .