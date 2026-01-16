Альваро Арбелоа: «Прошу поддержки у болельщиков «Реала», хоть и понимаю, что они разочарованы. Титулы всегда выигрывались, когда «Бернабеу» поддерживал игроков»

Альваро Арбелоа: собираюсь попросить поддержки у болельщиков «Реала».

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа в преддверии матча 20-го тура Ла Лиги против «Леванте» попросил поддержки от болельщиков клуба.

Ранее появлялась информация, что болельщики мадридцев могут освистать команду.

– Ожидаете ли вы какую-либо реакцию от «Сантьяго Бернабеу»?

– Я очень уважаю мнение «Бернабеу». Понимаю, что болельщики «Реала » расстроены и разочарованы нами, но я прошу их поддержки.

За 123-летнюю историю «Реала» титулы всегда выигрывались, когда «Бернабеу» поддерживал игроков.

Хуанито сказал, что «90 минут на «Бернабеу» – это очень долго». Это когда «Бернабеу» вместе с нашими игроками. Вот чего я собираюсь попросить.

– Как вы хотите, чтобы играл «Реал»?

– Хочу видеть команду, которая с первой минуты выходит на поле с намерением победить, где нет никаких сомнений в том, что наша задача – атаковать ворота соперника.

Хочу, чтобы «Бернабеу» знал, чего мы хотим. Хочу команду с сильным характером, с ярко выраженной индивидуальностью, вдохновленную.

Хочу, чтобы болельщики на «Бернабеу» видели себя в своих игроках, – сказал Альваро Арбелоа .