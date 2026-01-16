Тер Стеген близок к переходу в «Жирону» на правах аренды. Голкипер «Барсы» дал согласие на трансфер

Тер Стеген близок к переходу из «Барсы» в «Жирону» на правах аренды.

«Жирона » близка к заключению сделки с «Барселоной» по аренде Марка-Андре тер Стегена .

Достигнута полная договоренность с немецким голкипером. Осталось согласовать некоторые детали с «Барселоной» по условиям аренды.

В «Жироне» надеются завершить сделку на следующей неделе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо, подтверждая информацию Нила Солы.

В текущем сезоне тер Стеген провел один матч – против «Гвадалахары» в Кубке Испании (2:0).