Тер Стеген близок к переходу в «Жирону» на правах аренды. Голкипер «Барсы» дал согласие на трансфер
Тер Стеген близок к переходу из «Барсы» в «Жирону» на правах аренды.
«Жирона» близка к заключению сделки с «Барселоной» по аренде Марка-Андре тер Стегена.
Достигнута полная договоренность с немецким голкипером. Осталось согласовать некоторые детали с «Барселоной» по условиям аренды.
В «Жироне» надеются завершить сделку на следующей неделе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо, подтверждая информацию Нила Солы.
В текущем сезоне тер Стеген провел один матч – против «Гвадалахары» в Кубке Испании (2:0).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
