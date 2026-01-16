Португальский клуб обвиняют в нарушении санкций ЕС за продажу игрока «Ахмату».

Португальский клуб «Каза Пия» обвиняется в сокрытии происхождения более одного миллиона евро, полученных от «Ахмата », в рамках предполагаемой схемы, направленной на обход санкций Европейского союза, сообщает CNN Portugal со ссылкой на Público.

Речь идет о переводе 1,5 млн евро за переход Фелиппе Кардосо в грозненский клуб летом 2024 года. Согласно обвинению, «Каза Пия » и его исполнительный директор Тиагу Лопеш осознавали, что данная операция нарушает санкции ЕС в отношении России.

Как утверждается, чтобы избежать заморозки средств, происхождение денег было скрыто через компанию-посредника, зарегистрированную в Объединенных Арабских Эмиратах. Помимо обхода санкций, прокуратура указывает на совершение преступлений по отмыванию денежных средств и подделке документов.

Схема включала несколько переводов между различными структурами, а также предусматривала выплату комиссии за посредничество. При этом, как информирует A Bola, в «Каза Пия» знали, что два перевода – на миллион евро и пятьсот тысяч – будут совершены не «Ахматом», а компанией Sila Marketing, зарегистрированную в ОАЭ. Это подтверждается в электронных письмах, которыми клуб обменивался с посредниками.

«Каза Пия» отвергает все обвинения и заявляет, что действовал в рамках закона, подчеркивая, что трансфер был зарегистрирован на официальных платформах и публично объявлен. Клуб и Тиагу Лопеш предстанут перед судом, если обвинение будет подтверждено на стадии предварительного расследования.

В январе 2025 года «Ахмат» отдал Кардосо в аренду «Хэнаню» до конца года.