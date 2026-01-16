Вратарь «Пари НН» Медведев: «Зачем игроку стартового состава топ-клуба РПЛ, который должен играть в ЛЧ, переходить куда-то? «ПСЖ», если надо, тебя и так увидит»

Никита Медведев: я бы сейчас не поехал в чемпионат ниже топ-5.

Голкипер «Пари НН » Никита Медведев поделился мыслями на предмет возможного перехода в европейский клуб из РПЛ.

– Если тебе от 22 до 25 лет, то можно поехать в среднюю европейскую команду. Ну, вот мне куда сейчас ехать? Я в чемпионат ниже топ-5 не поехал бы сегодня.

По деньгам, вероятно, было бы плюс-минус то же самое, но какой смысл мне там играть в 31 год?

– История с отказом Андрея Мостового переходить в клуб уровня «Гавр»?

– Он имеет на это право. Зачем игроку стартового состава топ-клуба РПЛ , который должен играть в Лиге чемпионов, переходить куда-то?

А «ПСЖ », если надо, тебя и так увидит, как это было на примере Матвея Сафонова, – сказал Никита Медведев.