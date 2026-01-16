Вратарь «Пари НН» Медведев: «Зачем игроку стартового состава топ-клуба РПЛ, который должен играть в ЛЧ, переходить куда-то? «ПСЖ», если надо, тебя и так увидит»
Никита Медведев: я бы сейчас не поехал в чемпионат ниже топ-5.
Голкипер «Пари НН» Никита Медведев поделился мыслями на предмет возможного перехода в европейский клуб из РПЛ.
– Если тебе от 22 до 25 лет, то можно поехать в среднюю европейскую команду. Ну, вот мне куда сейчас ехать? Я в чемпионат ниже топ-5 не поехал бы сегодня.
По деньгам, вероятно, было бы плюс-минус то же самое, но какой смысл мне там играть в 31 год?
– История с отказом Андрея Мостового переходить в клуб уровня «Гавр»?
– Он имеет на это право. Зачем игроку стартового состава топ-клуба РПЛ, который должен играть в Лиге чемпионов, переходить куда-то?
А «ПСЖ», если надо, тебя и так увидит, как это было на примере Матвея Сафонова, – сказал Никита Медведев.
Вы в шоке?8449 голосов
Да!!!
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости