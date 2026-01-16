Мурилло – один из вариантов для «МЮ» на позицию центрального защитника. Бразилец летом готов покинуть «Ноттингем»

«Манчестер Юнайтед» интересуется Мурилло.

Защитник «Ноттингем Форест» Мурилло входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед ».

Манкунианцы рассматривают 23-летнего футболиста в качестве одного из вариантов для усиления позиции центрального защитников.

По данным Daily Mail, Мурильо готов покинуть «Ноттингем» летом, несмотря на подписание улучшенного контракта на четыре с половиной года в январе 2025 года.

В этом сезоне бразилец провел 15 матчей в АПЛ , забил один гол и получил три желтых карточки. Его статистику можно изучить по ссылке .