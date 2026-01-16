Семак об уходе Сауся и Козлова из «Зенита»: «На тот момент они не выигрывали конкуренцию. Нормально, когда клубы возвращают воспитанников спустя время»

Семак об уходе Сауся и Козлова из «Зенита»: они не выигрывали конкуренцию.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об уходе воспитанников клуба Владислава Сауся и Данилы Козлова .

Саусь покинул «Зенит » в 2023 году, перейдя в «Шинник», сейчас хавбек выступает за «Балтику». Козлов перешел в «Балтику» из «Зенита» в 2023 году, сейчас полузащитник играет за «Краснодар».

«На тот момент ни один из них не выиграл конкуренцию на своих позициях. Наши игроки были гораздо сильнее.

Саусь – большой молодец, максимально использует ресурсы. Он мне всегда нравился, но Влад начинал в центре поля, где у нас в тот момент была очень большая конкуренция.

По Козлову. Были не против его оставить: я с ним разговаривал, мы видели его в обойме. Но он выбрал «Краснодар». Посчитал, что там будет больше играть, выиграет место в старте. Этого не случилось. Думаю, у нас бы он играл не меньше, чем в «Краснодаре» (в этом сезоне у него 124 минуты в РПЛ – Спортс’’).

Нормальный путь, когда клубы возвращают воспитанников спустя время. Таких историй много и у европейских топ-клубов – например, вы знаете историю Жорди Альбы и «Барселоны». У нас есть примеры Кузяева и Кругового», – сказал Семак в интервью Спортсу” .

